Czy Polacy zakażeni koronawirusem łamią kwarantannę?

Czy Polacy łamią kwarantannę? Co mówi raport policji?

Z najnowszych danych dotyczących stosowania się Polaków przebywających na kwarantannie do obowiązujących zaleceń wynika, że policjanci skontrolowali 83 tysiące osób.

Co jest niezwykle budujące w zaledwie 600 przypadkach, a więc to jest zdecydowanie poniżej jednego procenta, musieliśmy wdrożyć pewne czynności wyjaśniające z uwagi na fakt, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że te osoby nie stosują się do obowiązku kwarantanny - powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk.

21 przypadków nastręczyło "głębszych wątpliwości" i w tym wypadku istnieją podejrzenia popełnienia przestępstwa. Policja te sprawy skierowała do prokuratury.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, przyznał na antenie TVP, że z rygory kwarantanny wyłamuje się poniżej 1 proc. osób objętych kwarantanną.

Kuriozalne przypadki łamania kwarantanny w Polsce

Choć przypadki łamania zasad kwarantannych są incydentalne, to jednak się pojawiają. Do jednego z nich doszło w Sosnowcu. Policjanci pojechali sprawdzić, czy jedna z rodzin przestrzega zasad kwarantanny i przebywa w domu. Jak się okazało trzyosobowa rodzina postanowiła udać się do sklepu na zakupy.