Czy rzeczywiście Kasia Cichopek na wakacjach na Seszelach pokazała za dużo? Plecy i kawałek pośladków jak na dłoni. ZDJĘCIA

Uśmiechnięta Kasia Cichopek na Seszdelach siedzi na łódce i szeroko się uśmiecha spoglądając w tył w kierunku obiektywu. Jednoczęściowy strój kąpielowy odkrywa jej plecy i kawałek pośladków (jak to zwykle bywa w przypadku tego typu garderoby). Na pierwszy rzut oka zdjęcie nie wydaje się ani specjalnie odważne ani wyzywające. Ot plecy kobiety siedzącej na łódce w kostiumie kąpielowym. Dla niektórych jednak to, co pokazała Kasia Cichopek, to zdecydowanie za dużo. Pod fotką pojawiło się wiele ostrych, krytycznych komentarzy. ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA KASI CICHOPEK - KLIKNIJ DALEJ