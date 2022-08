Czy szpitalom zabraknie pieniędzy? Alarmują o tym dyrektorzy i starostowie

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do szpitali aneksy kontraktów, zapewniające dodatkowe pieniądze. Opierają się one o nowy sposób wyceniania punktów za świadczone usługi. Na Opolszczyźnie pięć placówek na razie wstrzymało się z podpisaniem porozumienia. Część dyrektorów z całego kraju już alarmuje, że pieniądze nie wystarczą nawet na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowej regulacji najniższych wynagrodzeń w placówkach medycznych. Szpitale muszą naliczyć nowe, wyższe płace od lipca, a pierwsza wypłata powinna trafić na konta pracowników do 10 sierpnia.

- Mamy już wyliczenia dotyczące zaproponowanego przez NFZ wzrostu kontraktu – komentuje Kamil Dybizbański, dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego. - Podobnie jak w przypadku większości placówek medycznych brakuje nam około połowy pieniędzy potrzebnych do zwiększenia wynagrodzeń, przewidzianych w ustawie. Brakująca kwota to ok. 12 mln złotych rocznie. Trzeba też pamiętać o wzroście innych kosztów, wynikającym z inflacji. Przykładowo wydatki na energię wzrosną w naszym przypadku z 700 tysięcy rocznie do 2 milionów.