Czy wiesz, z kim śpisz? TOP 10 obrzydliwości w twoim domu

Możesz myć ręce po powrocie do domu, skorzystaniu z toalety i zawsze przed jedzeniem oraz dbać o higienę, ale to nie oznacza, że żyjesz w sterylnych warunkach. Nawet jeśli dbasz o porządek w mieszkaniu, gwarantujemy, że razem z tobą i twoją rodziną żyją w nim współlokatorzy, których wolałbyś nie mieć. Co więcej, są bardzo blisko ciebie! Śpisz z nimi każdej nocy. Zobacz, co możesz mieć w pościeli i nie tylko!

TO żyje w twoim domu, nawet jeśli dbasz o czystość! Do czystości w mieszkaniu mamy różne podejścia, ale nawet jeśli regularnie sprzątamy i trzymamy się wszystkich zaleceń z tym związanych i tak trudno będzie nam się ustrzec wszystkich żyjątek, które mogą zamieszkać w naszym domu. Wiele z nich bowiem przynosimy do domu, nawet o tym nie wiedząc: z autobusu, z hotelu, ze sklepu… Niestety, prawda jest jeszcze gorsza – w zestawieniu z zaleceniami dotyczącymi sprzątania, jesteśmy brudasami. Śpimy w jednej pościeli przez wiele tygodni, nie pierzemy poduszek i kołder, rzadko też zmieniamy ręczniki. Jeśli już pierzemy ręczniki i pościel, robimy to w zbyt niskiej temperaturze – 30-40 stopni to za mało żeby w trakcie prania usunąć wszystko, co zagnieżdża się w nich w trakcie użytkowania. Co żyje w twoim domu? Zobacz sam! To i wiele więcej rzeczy, które robimy, choć nie powinniśmy lub zaniedbujemy, mimo że są groźne, sprawia, że w naszym domu pojawiają się stworzenia, których wolelibyśmy nigdy nie spotkać. Zobacz, kto z tobą mieszka!