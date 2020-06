"Czy wirus na stojąco nie atakuje?". Pasażerowie MZK w Opolu mają dość ograniczonej liczby miejsc siedzących w autobusach

- We wtorek około 13.00, gdy wsiadałam na ulicy Koszyka do autobusu linii nr 8, w pojeździe było mnóstwo osób, część bez maseczek. Zająć mogliśmy tylko co drugie miejsce siedzące, więc wiele osób stało zwróconych do siebie buziami. Jak tu więc walczyć z koronawirusem? Czy on „na stojąco” mniej atakuje, niż gdyby zezwolić na zajmowanie wszystkich miejsc siedzących w autobusach? I czy rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie niewakacyjnego rozkładu jazdy? Więcej autobusów to mniejszy ścisk w nich - pyta pani Agata z Metalchemu.

Miejscy urzędnicy podkreślają, że problem jest im znany, ale między innymi do ograniczenia liczby pasażerów i miejsc siedzących zobowiązują ich odgórne przepisy.