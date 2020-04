Czy z opolskiej wspólnoty mieszkaniowej wyciekły dane lokatorów? Czytelnik jest oburzony

Do niedawna głosowanie uchwał odbywało się na tradycyjnych zebraniach. Epidemia sprawiła, że nie można się gromadzić, więc wprowadziliśmy elektroniczny system głosowania - mówi Tomasz Mrożek, zarządca nieruchomości. - Wspólnotę tworzą współwłaściciele nieruchomości i każdy z nich ma prawo wglądu do uchwał, w tym również może sprawdzić, jak głosowali inni członkowie wspólnoty. Tak było zarówno w przypadku tradycyjnych zebrań, jak i głosowania elektronicznego. Dane nie zostały udostępnione na zewnątrz. Mają do nich dostęp jedynie członkowie wspólnoty.

- Wspólnota jest administratorem danych osobowych i musi stosować się do przepisów RODO - mówi Bożena Krawczuk. - Imię, nazwisko i adres to są dane osobowe i dostęp do nich powinni mieć tylko właściciele. Dlatego uważam, że w tej sytuacji doszło do naruszenia poufności danych osobowych. Osoby fizyczne, jeśli działanie wspólnoty naraziłoby je na konkretne szkody, mogą nawet wystąpić z powództwem cywilnym wobec zarządcy.