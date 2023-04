Darmowa komunikacja MZK w Opolu dla uczniów. Ruszyła zbiórka podpisów. To pomysł polityków Solidarnej Polski

Z bezpłatnej komunikacji korzystają już uczniowie w kilkudziesięciu polskich miastach, w tym w Katowicach, Wrocławiu, Gliwicach, Białymstoku, Szczecinie, czy Zielonej Górze.

Radnym Solidarnej Polski zależy, aby jak najwięcej młodych osób dojeżdżało do szkoły komunikacją zbiorową. To bowiem najbardziej ergonomiczna i ekologiczna opcja dojazdu. Jednak bilety kosztują, a ich ceny rosną.

- Darmowe przejazdy to nie tylko znaczący bonus w budżetach domowych opolskich rodzin, to również mniejsza liczba pojazdów na drogach, ograniczenie emisji spalin, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie korków, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów to także kształtowanie u dzieci nawyku korzystania z transportu zbiorowego, co zaprocentuje na przyszłość w postaci większej skłonności do wybierania komunikacji miejskiej w dorosłym życiu – podkreśla Michał Nowak, szef klubu PiS w opolskiej radzie miasta.