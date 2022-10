Darmowa podróż po Europie znowu możliwa. Rusza nowa edycja DiscoverEU dla 18-latków, zapisy od 11 października 2022 Emil Hoff

Unia Europejska rozdaje darmowe bilety na wymarzoną podróż. To świetna okazja, by zapewnić sobie niezapomniane wakacje zimowe lub letnie w nadchodzącym 2023 r. Rejestracja po darmowe bilety rusza już 10 października 2022 o godz. 12:00. RudyBalasko, iStock / Getty Images Plus Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Darmowe bilety kolejowe na podróżowanie po całej Europie? To możliwe dzięki kolejnej edycji akcji DiscoverEU, organizowanej przez Unię Europejską. Tysiące młodych ludzi może dostać za darmo superbilet kolejowy na wymarzoną podróż. To gratka dla osób, które chciałyby przeżyć niezapomnianą przygodę, wakacje życia czy zimowe szaleństwo, zobaczyć nowe miejsca i poznać nowych ludzi. Rejestracja po darmowe bilety zaczyna się już 10 października 2023. Tłumaczymy, jak uzyskać darmowe bilety kolejowe i jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w akcji DiscoverEU.