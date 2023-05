Darmowe atrakcje Zakopanego na weekend, urlop i wakacje w górach. Co można zobaczyć i zrobić w stolicy Podhala bez płacenia za bilety?

Darmowe atrakcje Zakopanego - nie za wszystko trzeba płacić

Atrakcji w Zakopanem nie brakuje, ale często ich ceny budzą zaniepokojenie: czy na pewno ustalona wcześniej kwota wystarczy nam do końca urlopu? Tymczasem możliwe jest zwiedzanie Zakopanego za darmo lub prawie darmo, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać darmowych atrakcji.

Zakopane cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród turystów za całej Polski, i to nie tylko zimą. Latem, gdy pogoda sprzyja, a Tatry zmieniają się w krainę słońca i bujnej zieleni, miasto pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych turystycznych ośrodków w Polsce. Zimą, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym i w czasie ferii zimowych, Zakopane przeżywa prawdziwy najazd turystów spragnionych gór, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i niezwykłej góralskiej atmosfery.

Przygotowaliśmy dla Was ponad 20 pomysłów na darmowe atrakcje i rozrywki na weekend lub urlop w Zakopanem.

Zakopane za darmo – galeria pomysłów i wskazówek

Poniżej znajdziecie galerię darmowych atrakcji Zakopanego. To zarówno ciekawe muzea, jak i galerie, które w określone dni udostępniają swoje zbiory bez płacenia za bilety. To także piękne trasy spacerowe w sam raz dla turystów nastawionych na poznawanie miasta i regionu. Mamy też dla Was propozycje udziału w ciekawych, bezpłatnych zajęciach, warsztatach i imprezach, organizowanych w sezonie turystycznym w Zakopanem oraz propozycje darmowych rozrywek dla dzieci.

Z naszej galerii dowiecie się m.in.