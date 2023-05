Darmowe leki dla dzieci i młodzieży zapowiedział prezes PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił, że bezpłatne lekarstwa otrzymają też seniorzy 65+

– To rzeczywiście bardzo duża populacja. Mówimy o milionach osób, bo sama populacja do 18. roku życia to jest 7 mln dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o seniorów, to praktycznie mówimy tu o kolejnych mniej więcej 5 mln osób – powiedział szef resortu w rozmowie z i.pl. – Pomysł ten analizowaliśmy od strony finansowej. W uzgodnieniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierem Mateuszem Morawieckim przeprowadziliśmy symulacje finansowe, które miały określać, jakie będą koszty tego programu.