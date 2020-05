Dary dla parafii św. Jana Pawła II w Opolu. Wśród nich relikwie świętego i jego sutanna

Otrzymał on relikwie krwi świętego papieża, a także kamień z grobu Jana Pawła II z bazyliki watykańskiej, który zostanie wmurowany jako kamień węgielny nowej świątyni w Opolu. Jej budowa ma niebawem ruszyć. Wśród darów znalazła się również biała sutanna, której używał papież.

Przekazanie darów do opolskiej parafii nastąpi po uzgodnieniu odpowiedniej daty z ordynariuszem diecezji opolskiej, bp. Andrzejem Czają. Prowincjał chce, aby uroczystość, zachowując podniosły charakter, była rodzinnym świętem nowej wspólnoty parafialnej.

Przypomnijmy, parafia pw. św. Jana Pawła II w Opolu została powołana do życia decyzją ordynariusza opolskiego w kwietniu 2019 roku. Powstaje ona w Opolu – Kolonii Gosławickiej. Duszpasterstwo 400. parafii w diecezji opolskiej powierzono Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. Obecnie do parafii należy ponad 2 tysiące wiernych. W namiocie - kaplicy odprawia się co niedzielę trzy msze św. Trwa budowa klasztoru z zapleczem parafialnym w jej sąsiedztwie.