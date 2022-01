Dawid Tomala oddał złoty medal olimpijski na aukcję charytatywną. Wylicytował go ... Robert Lewandowski

- Spełniłem swoje marzenie, o którym kiedyś nawet nie śniłem. Teraz oddaję swój złoty medal olimpijski na licytację, mam nadzieję, że pomoże on innej osobie stanąć na nogi. Dodatkowo otwieram fundację „To mali zwycięzcy”, w której chciałbym wspierać chore dzieciaki - podsumował Tomala po tym, jak odbierał nagrodę za zajęcie 4. miejsca w prestiżowym plebiscycie Przeglądu Sportowego „Sportowiec Roku 2021”.

Kwota uzyskana za olimpijskie złoto Tomali zostanie przekazana na leczenie 12-letniego Kacpra Woźniaka z Żor. Cierpi on na mózgowe porażenie dziecięce i do dziś nie jest w stanie chodzi. Nasz mistrz olimpijski podkreślił, że chciałby Kacprowi to umożliwić. Do tego niezbędna będzie operacja, której koszt to około 150 tysięcy złotych.

- Moja droga, aby wywalczyć ten złoty medal olimpijski, była kręta i nie była usłana różami. Skoro udało mi się już go zdobyć, teraz z wielką radością i dumą przekazałem więc medal na aukcję charytatywną – wyjaśniał Tomala.