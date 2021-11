Dawidek z Opola zbiera pieniądze na naprawę serduszka. Możesz mu pomóc, kupując bliskim prezent

- Dawidek wie, że w niedzielę będzie zbierał pieniądze na swoje serduszko - mówi Elżbieta Popardowska, mama 6-latka z Opola. - Jesteśmy po kolejnej wizycie. Sytuacja jest zła, więc lekarze z Polski naciskają, żeby jak najszybciej ustalić termin operacji w Stanfordzie. Czuję się jak w potrzasku, bo bez zebrania całej sumy, czyli ponad 5 milionów złotych, nie ma mowy o wyznaczeniu terminu w USA. Nikt inny nie chciał podjąć się tak skomplikowanej operacji.

Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka na ten cel. Na razie udało się zgromadzić blisko 400 tys. złotych. - To ogromna kwota, ale do celu nadal brakuje ponad 5 milionów. Każdy sposób, by walczyć o życie naszego synka, jest na wagę złota, dlatego liczę, że Opolanie będą z nami na niedzielnym (28.11) kiermaszu przy opolskim Solarisie - mówi mama 6-latka. - Ja wiem, że Dawidek na pozór wygląda jak zdrowy chłopiec, ale jego serduszko jest bardzo, bardzo chore. Jeśli nie zbierzemy tych pieniędzy, on umrze...