Dewastacja nowych nasadzeń w Opolu. Ktoś wyrwał drzewko i ciągnął przez kilkanaście metrów. Sprawa zgłoszona na policję

- Kogoś ewidentnie rozpierała energia skoro nie dość, że wyrwał drzewo, to jeszcze ciągnął je po chodniku - wskazuje Adam Leszczyński i przyznaje, że takiej sytuacji drogowcy jeszcze nie zarejestrowali.

Jest to jedna z sadzonek, jakie od ubiegłorocznej jesieni pojawiły się wzdłuż ulic Opola.

Ujemny bilans zieleni w Opolu. Ratusz: To się zmieni

- W przeszłości zdarzało się, że ktoś łamał drzewa czy paliki je podtrzymujące. Tak było na przykład wzdłuż ul. Piastowskiej. Zdarza się też, że podczas parkowania łamane są paliki. Tak było na Pasiece czy na ul. Kośnego.

W takich przypadkach też powiadamiana jest policja? - Jeśli dochodzi do złamania drzewa, to tak, ponieważ jest to olbrzymia strata. Natomiast uszkodzone paliki naprawia wykonawca na gwarancji lub w ramach umowy pogwarancyjnej - wskazuje rzecznik MZD.