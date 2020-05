Diecezjalne Święto Rodziny już po raz dziewiąty. Tym razem w opolskiej katedrze

- Co roku wielka liczba braci przyjeżdżała do Jemielnicy razem z rodzinami – mówi Andrzej Toczek z Opola – Szczepanowic, członek bractwa od momentu jego powstania. - Tu, w katedrze jest nas mało. Wszyscy odbieramy lekcję pokory i przypomnienie, jak ważna jest Eucharystia i wspólnota. Wszyscy powinniśmy się starać być jak św. Józef: mieć Jezusa blisko serca, pracować razem z Nim i - naśladując naszego patrona - bardzo kontrolować to, co mówimy. Szkoda czasu na próżne gadanie.