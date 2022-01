Dieta cukrzycowa o niskim indeksie glikemicznym. Przepisy na przekąski z owocami. Porady psychodietetyczki

Dieta z niskim indeksem glikemicznym a owoce

Dieta o niskiej zawartości cukru. Jak prawidłowo jeść owoce?

Jeśli sięgniemy po owoc o wysokim IG, to spowoduje to gwałtowny wzrost cukru we krwi, a następnie szybki jego spadek. Jednak jak zaznacza psychodietetyczka Marta Adamiuk, nie wszystkie owoce mają wysoki indeks glikemiczny i bardzo istotne jest, jak je dobieramy do naszych posiłków.