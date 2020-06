Do jakich parafii trafią nowi księża w diecezji opolskiej?

Dekrety te wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. Nowi wikariusze rozpoczną posługę w nowych parafiach w ostatnich dniach wakacji, by mogli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego podjąć także pracę katechetów w szkołach.

- Do tego czasu na pewno nie będą bezczynni – mówi ks. dr Joachim Kobienia, sekretarz biskupa opolskiego. - Choć trochę wolnego czasu dostaną, choćby po to, by w dekanacie lub w zaprzyjaźnionych parafiach mogli odprawiać msze św. i udzielać prymicyjnego błogosławieństwa. Otrzymają także – tak było również w poprzednich latach - dekrety na zastępstwa wakacyjne za księży nieobecnych w parafiach z powodu urlopu lub do pomocy księżom schorowanym. Wielu młodych kapłanów zawsze angażuje się w różne działania wakacyjne – wyjazdy oazowe, rekolekcje dla młodzieży itp. Na tyle, na ile pozwoli na to panująca wciąż pandemia, tegoroczni nowo wyświęceni księża też będą takie aktywności z pewnością podejmować.