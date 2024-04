Do końca roku powstanie 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej. Będzie też nowy batalion

- Do końca tego roku zakończony zostanie proces tworzenia 15 i 17 Brygady Obrony Terytorialnej - zapowiedział na spotkaniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej 24 kwietnia gen Krzysztof Stańczyk, po. Dowódca OTK.

Likwidacja kwitologii

W ramach istniejących struktur do 2026 roku część brygad OT wzdłuż granicy wschodniej będzie przekształcona w oddziały ochrony pogranicza, a to będzie się wiązało z zwiększeniem udziału kadry zawodowej do 50 procent składu.

Wiceminister Cezary Tomczyk zapowiedział także specjalną ustawę, ułatwiającą i przyspieszającą proces inwestycji budowlanych dla obiektów wojskowych. Obecnie budowa nowych obiektów o charakterze militarnym potrzebuje 4- 5 lat, od podjęcia decyzji, do oddania do użytku. Procedury wojskowe mają też przejść proces likwidacji „kwitologii” czyli ograniczenia biurokracji.