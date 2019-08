"Do lata, do lata"... a potem wyrzuć psa. W opolskim schronisku przybywa zwierząt. Wakacje to trudny czas dla czworonogów

- Niestety, ale zawsze w lipcu i sierpniu pod naszą opieką jest więcej niż zwykle psów i kotów - mówi Dorota Skupińska, kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Opolu.

Jak słyszymy, głównych powodów dla których ludzie pozbywają się swoich czworonożnych przyjaciół jest kilka. - Coraz częściej ludzie wyjeżdżają do pracy poza granice naszego kraju i nie mają co zrobić z psiakami lub kotami. Wakacje to jednak przede wszystkim wypoczynek, letnie wyjazdy i to one powodują, że przybywa nam podopiecznych. Pół biedy, gdy właściciele zwierzaka nam go oddadzą - gorzej, gdy go po prostu wyrzucą, pozostawią samemu sobie - podkreśla Skupińska.

- My z kolei zauważamy, że wiele osób udaje się również do sanatoriów i domów opieki. Wtedy zwierzaki też pozostają bez opieki, co nierzadko wymaga naszej interwencji ze względu na ich stan - dopowiada Irena Otremba, wiceprezes opolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.