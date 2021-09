Dobry Start 2021. Opolski ZUS przekazał pieniądze dla 85 tysięcy uczniów w regionie

Rozpoczęcie roku szkolnego nie oznacza, że pieniądze przepadły. O 300 złotych na zakup artykułów potrzebnych dzieciom w szkole można się starać do końca listopada.

Wnioski, które dotychczas wpłynęły od rodziców i opiekunów z województwa opolskiego o wypłatę 300 plus, stanowią 2,3 proc. ogółu wniosków, które ZUS przyjął w całym kraju.

- Do połowy września placówki ZUS w województwie opolskim przyjęły 64,5 tysiąca wniosków o świadczenie 300 plus. W całym kraju liczba wniosków o ten bonus sięgnęła 2 milionów 860 tysięcy, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła miliard 138 milionów złotych. Opolskim rodzinom przekazaliśmy na razie 25,4 milionów złotych. Na bieżąco będziemy też obsługiwać te wnioski, które będą do nas trafiały w najbliższych tygodniach – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.