Dochód z kina "pod chmurką" w Opolu dla małej Laury Biel

- Ponadto zadbaliśmy też o rozpromowanie internetowej zbiórki dla Laury. Chcemy, by ta informacja docierała do jak największego grona mieszkańców, bo czasu do operacji nie zostało dużo - dodaje Paroń.

Mała Laura była zachwycona czekiem! - Cieszy się tak samo mocno, jak jej rodzice - mówi Emilia Księżopolska-Biel, mama dziewczynki.