Dodatek solidarnościowy dla Opolan. Są pierwsze wypłaty. Dla kogo jest ta pomoc i ile wynosi?

O nowe świadczenia można wnioskować do końca sierpnia, a wynoszą one 1400 zł netto na miesiąc. ZUS będzie mógł wypłacić dodatek maksymalnie trzy razy jednemu wnioskodawcy.

Potrzebny jest do tego profil na PUE ZUS. Osoby, które nie potrafią założyć takiego profilu lub nie mają dostępu do komputera z internetem, mogą skorzystać z pomocy doradców ZUS w placówkach.

- Mamy też stanowisko komputerowe dla tych, którzy chcą samodzielnie założyć profil na PUE ZUS, a my je od razu na miejscu potwierdzamy. Samodzielne założenie profilu z potwierdzeniem u nas na Sali obsługi klientów trwa średnio 15 min, a gdy ktoś prosi, żeby zrobił to za niego pracownik na miejscu w jego towarzystwie, to nawet do 10 min - wyjaśnia Sebastian Szczurek i zapewnia, że placówki ZUS są otwarte w pełnym reżimie sanitarnym.

- Mamy strefy buforowe, dzięki czemu klienci nie są stłoczeni w jednym miejscu, mamy płyny dezynfekcyjne, prosimy o noszenie maseczek i zwykle nie ma z tym problemu - dodaje opolski rzecznik.