Dodatek węglowy na Opolszczyźnie. Bardzo duże zainteresowanie świadczeniem w Opolu. Kiedy będą wypłaty pieniędzy na konta?

Wiele osób wnioski o wypłatę środków złożyła już ponad miesiąc temu. Zgodnie z informacjami odnośnie dodatku, jego wypłata miała nastąpić w przeciągu miesiąca. Okazuje się jednak, że środków cały czas uprawnieni do nich mieszkańcy nie mają na swoich kontach.

Do Opola ma trafić nawet 10 mln zł

Rząd nie przekazał jeszcze samorządowym pieniędzy na realizację tego zadania. Dlatego wszyscy mieszkańcy, którzy zdążyli już złożyć stosowne wnioski na uzyskanie dotacji na zakup węgla, muszą się uzbroić w cierpliwość.

Do tej pory opolski magistrat otrzymał ok. 3200 wniosków o dodatek węglowy na łączną kwotę ok. 10 mln zł.