Dofinansowanie do in vitro w Opolu? Tematem zajmie się rada miasta

Para starająca się o dziecko metodą in vitro w Opolu mogłaby liczyć na 5 tys. zł dofinansowania do zabiegu

In vitro w Opolu. Para starająca się o dziecko mogłaby liczyć na 5 tys. zł dofinansowania do zabiegu. W budżecie Opola w skali roku przewidziano na to 400 tys. zł. Inicjatywa ma być głosowana na marcowej sesji rady miasta. Podobny projekt trzy lata temu odrzucono.

Założenia programu przewidują, że skorzystać z miejskiego wsparcia mogłyby pary, które przejdą pozytywnie wszystkie badania związane z przystąpieniem do zabiegu in vitro oraz będą w stanie udokumentować, że przez co najmniej 12 miesięcy nie udało jej się naturalnie zajść w ciążę. Nie mogłyby skorzystać z niego pary, w których kobieta ukończyła 42 lata. - Nie jest wykluczone, że w sytuacji uruchomienia tego programu, do Opola będą przyjeżdżać ludzie, aby z niego skorzystać - mówi Beata Hamala-Konrad, wicenaczelnik wydziału polityki społecznej w urzędzie miasta.

- Jeśli ten program zachęci ludzi do osiedlania się w Opolu, to na byłby to dobry, acz nieoczekiwany skutek. Przede wszystkim zależy nam jednak na tym, aby umożliwić opolanom starającym się o dziecko uzyskanie wsparcia finansowego do zabiegu, który jest dla nich ostatnią szansą na posiadanie potomstwa - stwierdza Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

In vitro w Opolu. Drugie podejście do tematu - Problem bezpłodności jest coraz większym wyzwaniem. Jednocześnie łączy się z to z problemem depopulacji, który dotyka zarówno Opola, jak i województwa opolskiego. Oczywiście są też wątpliwości, czy taki program powinien być finansowany przez samorząd. Nie mamy jednak wątpliwości co do tego, że jeśli możemy pomóc zgodnie z prawem rodzinom starającym się o dzieci, to uważam, że warto to uczynić - podkreśla. Za inicjatywą stoi trójka radnych: Piotr Mielec i Dariusz Chwist z jego radnych Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Przemysław Pytlik, radny niezrzeszony. Ostatni z nich - będąc jeszcze szefem Nowoczesnej w Opolu - był inicjatorem głosowania nad wprowadzeniem miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro. Działo się to nieco ponad trzy lata temu. Założenia były podobne - 5 tys. zł dofinansowania na parę, około 450 tys. zł w skali roku na dofinansowania w budżecie miasta. Ratusz negatywnie opiniował wtedy ten projekt argumentując, że wiązałby się ze zwiększeniem deficytu budżetowego. Ówczesna rada miasta - głosami działającej wtedy jeszcze nieformalnej prawicowej koalicji - projekt odrzuciła.

Co się zmieniło, że teraz ratusz daje zielone światło inicjatywie uruchomienia miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro? - Wtedy wychodziliśmy z założenia, że to organy państwa powinny wpierać finansowo pary starające się o dzieci. Przez trzy lata nic się jednak w tym względzie nie zmieniło. Radni zachęcali mnie do tego, by taki program uruchomić. Przemyślałem sprawę i uznałem, aby poszerzyć zakres polityki społecznej Opola - argumentuje Arkadiusz Wiśniewski. In vitro w Opolu. Kiedy można starać się o wsparcie? Prezydent Opola zapowiada, że w przypadku jego klubu radnych nie będzie obowiązywała dyscyplina w temacie głosowania nad tą inicjatywą. Piotr Mielec, lider tego klubu, zaznacza, że liczy na to, że wszyscy radni poprą projekt, ponieważ jest on przygotowany ponad podziałami i ma służyć mieszkańcom miasta.

- W ten sposób wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom wielu opolskich rodzin - podkreśla Piotr Mielec. Jeśli projekt będzie zatwierdzony na sesji pod koniec marca, to ma wejść w życie krótko potem. Nie oznacza to jednak, że już w kwietniu pary będą mogły się zgłaszać po wsparcie. - Najpierw konieczne będzie wyłonienie w drodze konkursu ośrodka, w którym wykonywane byłyby zabiegi in vitro z miejskim dofinansowaniem - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta. In vitro w Opolu. Ile kosztuje zabieg? Dr Marek Tomala, specjalista w dziedzinie ginekologii oraz współwłaściciel kliniki IN VITRO GMW w Opolu wskazuje, że całkowity koszt próby jednego zapłodnienia in vitro wynosi około 12 tys. zł. - Sama metoda in vitro jest ostatnią szansą na posiadanie biologicznego potomstwa. Problemy mogą wynikać z niedrożności jajników czy małej ilości plemników w spermie - opisuje.

Dr Marek Tomala przypomina, że w latach 2013-2016, kiedy działał rządowy program dofinansowania zabiegów in vitro przez resort zdrowia (PiS zamknął go krótko po dojściu do władzy), dzięki takiej formie zapłodnienia na świat przyszło ponad 21,5 tys. dzieci.