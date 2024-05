Dopłaty do używanych samochodów. Kto będzie mógł dostać dofinansowanie?

– Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności od ponad dwóch lat postuluje o wdrożenie wsparcia do używanych pojazdów elektrycznych na kształt systemów już istniejących w innych krajach Unii Europejskiej. Ze wstępnych informacji wynika, że w końcu zostaną one spełnione. 373,75 miliona euro (ok. 1,6 miliarda złotych) ma zostać przeznaczone na subsydia do używanych samochodów elektrycznych. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wysokością budżetu, który zdecydowanie przewyższa dotychczasowe wsparcie do zakupu pojazdów elektrycznych realizowane w ramach programu „Mój Elektryk”. Widząc pozytywny wpływ subsydiów na dynamikę rozwoju sektora pojazdów elektrycznych, możemy prognozować, iż dofinansowanie używanych elektryków jeszcze bardziej przyczyni się do popularyzacji elektromobilnego sektora – podkreśla Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSNM.