Dowód osobisty 2020. Jak złożyć wniosek o nowy dowód online? Co to jest e-dowód, ile się czeka na nowy dokument i gdzie go odebrać?

- Zasadnicza różnica między nowym dowodem osobistym a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warstwa elektroniczna e-dowodu osobistego to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwianie online spraw urzędowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – dodaje minister.

Zgubiłem dowód osobisty. Jak go zastrzec?

Jakie jeszcze nowości czekają na właścicieli e-dowodów? Nieco mniej stresu w przypadku zapodziania dokumentu.

Mając „tradycyjny” dowód osobisty, w przypadku jego zaginięcia, powinniśmy to od razu zgłosić do urzędu (można to zrobić online). Urzędnik od razu po otrzymaniu zgłoszenia, unieważnia dowód. W związku z tym, jeśli nawet po kilku dniach znajdziesz zgubę, to i tak będziesz musiał wyrobić nowy dowód.