Dożynki diecezjalne na Górze Świętej Anny zgromadziły rolników ze żniwnymi koronami

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, Izby Rolniczej i innych organizacji. Starosta strzelecki Józef Swaczyna, witając rolników i gości, upomniał się zdecydowanie o szacunek dla chleba.

Przypomniał, że w Polsce marnuje się co roku ok. 10 mln ton żywności.

Chleb z tegorocznych zbiorów na ręce ks. biskupa przekazali starostowie dożynek Andrea i Manfred Suchy. Są oni małżeństwem i gospodarzą w miejscowości Dziedzice w powiecie krapkowickim (dekanat krapkowicki był gospodarzem niedzielnych dożynek).

- Nasze gospodarstwo ma około 60 hektarów powierzchni – mówi pan Manfred. - Specjalizujemy się głównie w produkcji roślinnej. Siejemy zboża – pszenicę, jęczmień, rzepak. Sadzimy także ziemniaki. Mamy trochę buraków i trochę kukurydzy. Praca jest od rana do wieczora, ale jeśli robisz to, co lubisz, to tak jakbyś nawet tygodnia nie przepracował.