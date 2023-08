Dr Clown podarował gry i zabawki małym pacjentom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Nowe zestawy puzzli piankowych i gier są do dyspozycji małych pacjentów na oddziałach dziecięcych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Podarowała je Fundacja Dr Clown Region Opolszczyzna.

- Takie wsparcie jest dla nas bardzo ważne, bo pomaga w zdrowieniu naszych pacjentów - podkreśla dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik oddziału pediatrii, który otrzymał dary od wolontariuszy Fundacji Dr Clown. - Hospitalizowane dzieci potrzebują nie tylko badań i leczenia, ale także zabawy. Żeby nie musiały się koncentrować na chorobie, a mogły robić to, co lubią najbardziej.

Zabawki trafią do świetlic na dwóch oddziałach opolskiego szpitala na Witosa:

- Szpital uniwersytecki w Opolu jest jednym z siedemnastu w kraju, do których nasza fundacja przekazała takie upominki, dzięki współpracy z KIA Polska. Do tutejszych oddziałów dziecięcych przywieźliśmy klocki XXL do budowania i 35 smart gier. Z opisów na opakowaniach gier wynika, że przeznaczone są dla dzieci od 6 roku życia, ale już podczas przekazywania przekonaliśmy się, że czteroletni pacjent też sobie świetnie poradził z logicznymi zadaniami - powiedziała Marta Szewerda-Koszyk, koordynator regionalny opolskiego oddziału Fundacji Dr Clown.