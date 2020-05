Dramat psa Pedro. Przez trzy dni chodził z otwartym złamaniem łapy. Fundacja Fioletowy Pies odebrała go właścicielom

Co najmniej trzy dni pies Pedro musiał poruszać się z otwartym złamaniem prawej przedniej łapy. Gdy już trafił do weterynarza, otrzymał pilne skierowanie do kliniki weterynaryjnej na zabieg. Wolontariusze Fundacji Fioletowy Pies wskazują, że właściciele go na niego nie zabrali.

Dramatyczną historię psa Pedro opisali na Facebooku. Zauważają, że trudno sobie wyobrazić jak straszliwy ból czuł Pedro, gdy przez co najmniej trzy dni poruszał się z otwartym złamaniem. "Równie ciężko jest sobie wyobrazić, że jego właściciele patrzyli na to cierpienie od czwartku i dopiero wczoraj [w sobotę 2 maja - dop. red.] wieczorem zdecydowali się zabrać psa do weterynarza" - zauważają. Relacjonują, że wtedy Pedro został opatrzony w leki przeciwbólowe, oraz "w trybie pilnym skierowany do kliniki całodobowej w Zabrzu, gdzie w środku nocy czekali lekarze gotowi od razu operować. Jednak okazało się, że właściciele z psem... wcale tam nie dotarli!". Wolontariusze Fundacji Fioletowy Pies wskazują, że jeszcze w sobotę w nocy przejmą psa pod opiekę, zabiorą go do kliniki i pokryją koszty. "Jednak właściciel odmówił. Sam również swojemu psu nie pomógł. I przez najbliższe dni nie zamierzał poddać go operacji, tym samym przedłużając jego cierpienie!" - opisują. Dlatego w niedzielę 3 maja wolontariusze odebrali psa. Zabrali go do weterynarza, który zoperował Pedro. Jedynym wyjściem było amputowanie łapy. Rana była zbyt poważna i już ropiała. Wolontariusze wskazują, że po wielodniowym cierpieniu oraz po zabiegu Pedro wciąż jest skołowany i wystraszony. Deklarują, że zrobią wszystko, aby pies szybko doszedł do siebie. Apelują też do miłośników zwierząt. "Was bardzo prosimy o pomoc w opłaceniu kosztownej operacji, zakupie środków na kleszcze (jest zapchlony, odpadały z niego wielkie opite kleszcze), zaopatrzeniu Pedro w dobrej jakości karmę (ma lekką anemię i podwyższone wyniki wątrobowe, musimy zadbać o odpowiednią dietę), w przyszłości zaszczepiemy go i poddamy kastracji. Możemy na Was liczyć? Mamy nadzieję, że tak" - stwierdzają. Informacje do wsparcia psa Pedro Konto do wpłat:

Fundacja Fioletowy Pies

Bank Credit Agricole

96 1940 1076 3046 8481 0000 0000

w tytule: "darowizna dla Pedro" paypal: fundacja@fioletowypies.pl