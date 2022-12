Droga ekspresowa S11. Jest decyzja środowiskowa, znamy dokładny przebieg całej trasy przez Opolszczyznę: Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA]

Obecnie budowana jest obwodnica Olesna. Obwodnicą miasta jest tylko przy okazji, bo przede wszystkim to 25-kilometrowy kawałek drogi ekspresowej. Biegnie od granic województwa opolskiego i śląskiego (za wioską Łomnica) przez Olesno, aż do Kolonii Ciarka, w pobliżu Kluczborka.

Oddany do użytku został już drugi wiadukt na budowanej obwodnicy Olesna. Ten 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 gotowy jest już w 80 procentach. Zobaczcie, jak wygląda.

W kolejnym etapie ma być budowany jeszcze dłuższy odcinek S11: od Kolonii Ciarka, przez Kluczbork, Byczynę, aż do Kępna (w województwie wielkopolskim).

Zakończona została już procedura ustalenia decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S11 od obwodnicy Olesna do Kępna. Będzie to 46-kilometry odcinek drogi ekspresowej od Kolonii Ciarka do obwodnicy Kępna.