Drogi Opolszczyzny 30, 40 i więcej lat temu. Stare oznakowanie, betonowa autostrada, na ulicach stary, jelcze, krazy i inne auta z PRL-u

Autostradę A4 zaczęli budować Niemcy

Do zakończenia II wojny światowej na ziemiach, które po 1945 roku przypadły Polsce były następujące odcinki autostrady: oddane do ruchu 27 września 1936: Krzywa – Legnica (20,5 km) i Legnica – Wrocław (70,8 km) oraz odcinek o długości 12 km Gliwice – Bytom (obecnie DK88). To łącznie 103,3 km.