Drogi wojewódzkie Opolszczyzny. Będzie przebudowa DW416 pomiędzy Kórnicą a Ściborowicami oraz DW423 w Kędzierzynie-Koźlu

- To kolejne prace na drodze wojewódzkiej nr 416 w ostatnich latach - mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. - Za ponad 20 mln złotych przebudowaliśmy ją w miejscowościach Rzepcze i Kórnica oraz na odcinku z Głogówka do Szonowa. Nowa nawierzchnia jest też w Żywocicach.

Teraz przebudowy doczeka się dwukilometrowy odcinek ze Ściborowic do Kórnicy w powiecie krapkowickim. Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie.

- Firma LARIX opracuje więc najpierw dokumentację projektową, a najwcześniej jesienią powinna rozpocząć prace budowalne, które zaplanowane są do wiosny 2023 roku - dodaje Szymon Ogłaza.

Drogowcy między innymi wymianą konstrukcję jezdni, poszerzą ją do 7 metrów, przebudują zjazdy do posesji i przepusty, zbudują oświetlone wyspy spowalniające na wylocie ze Ściborowic oraz na wlocie do Kórnicy. Koszt inwestycji to 5,1 mln złotych.