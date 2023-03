Dwa kolejne szpitale na Opolszczyźnie włączają się do programu profilatyki jelita grubego

Od 1 kwietnia na Opolszczyźnie do realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego dołączają dwa kolejne szpitale na Opolszczyźnie:

Rak jelita grubego to podstępny nowotwór

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tysięcy osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w naszym kraju . Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn.

Kto może skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego

Na czym polega badanie jelita grubego

NFZ apeluje, żeby nie obawiać się kolonoskopii. Badanie można wykonać w znieczuleniu.

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjent jest w grupie wiekowej, która kwalifikuje się do wykonania przesiewowej kolonoskopii i zgłosi się do placówki realizującej program.