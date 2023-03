Dwaj kierowcy BMW urządzili sobie z drogi wojewódzkiej nr 414 tor wyścigowy. Drogówka już ich zatrzymała [WIDEO]

Rajd opolscy piraci drogowi zorganizowali w sobotę (25 marca) przed godziną 18:00 na drodze wojewódzkiej 414, między Krobuszem a Białą (w powiecie prudnickim).

Policjanci ruchu drogowego w nieoznakowanym radiowozie przerwali tam niebezpieczną jazdę dwóch kierowców BMW.

- Obaj w rażący sposób przekroczyli przepisy ruchu drogowego. Jak później się okazało, mężczyźni przypadkowo spotkali się na trasie i zaczęli się ścigać - informuje asp. szt. Andrzej Spyrka, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Dwaj kierowcy w wieku 53 i 43 lat wciskali gaz do dechy, rozpędzając się nawet do 150 km/h (przy obowiązującym ograniczeniu prędkości do 90 km/h).