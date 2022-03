Dwie karetki z Opolszczyzny pojadą na Ukrainę. To jednak nie jedyne zadeklarowane wsparcie

Jedna z karetek, która do tej pory jeździła w województwie opolskim w strukturze Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, pojedzie na Ukrainę. Ambulans został po brzegi wypełniony sprzętem.

– Ukraina walczy o to, żebyśmy mogli spać spokojnie. To, co możemy dla nich zrobić, to m.in. przekazać karetkę, która jest tam bardzo potrzebna. Karetki w czasie pokoju ratują życie, w czasie wojny stają się najważniejsze - mówi wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.