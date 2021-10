Dwie osobówki zderzyły się pod Opolem. Sprawca chciał zrobić uprzejmość innym kierowcom, skończyło się na mandacie

Przed godz. 9 w rejonie zjazdu z drogi krajowej nr 94 na Suchy Bór zderzyły się dwie osobówki.

Jak ustalili policjanci, 75-latek jadąc peugeotem w kierunku Opola chciał skręcić w lewo, do lasu. Zamiast ustawić się przy osi jezdni, by przepuścić jadące z naprzeciwka auta, postanowił zjechać na pobocze, by nie blokować aut jadących za nim. Chciał przepuścić wszystkich i dopiero wówczas wykonać manewr.

Włączając się do ruchu mężczyzna nie zauważył jednak jadącego w stronę Opola forda, kierowanego przez 37-latka.

Doszło do zdarzenia, w wyniki czego ford znalazł się w rowie. Kierowcy byli trzeźwi. Na szczęście żaden z nich nie został ranny. 75-letni sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.