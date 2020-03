Sprawdź, dlaczego warto stosować kosmetyki z witaminą C!

Od dziecka wpajano nam, by jeść owoce i warzywa bogate w witaminę C. I słusznie! Właściwości kwasu askorbinowego (inna nazwa witaminy C) znane są w medycynie od dawna. Wpływa on na prawidłowy przebieg procesów komórkowych w naszym organizmie, wspomaga układ krwionośny, a jego nie...