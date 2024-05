Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie

Dworzec w Ozimku stanie się centrum przesiadkowym

Prace dofinansuje państwo

Choć remont dworca ma się dopiero rozpocząć to plac przed nim już się zmienił. To w ramach innej ważnej pod kątem komunikacyjnym inwestycji.

Powstaje też ścieżka rowerowa

Trasa ścieżki samej ścieżki przebiega w ciągu ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki do skrzyżowania z ul. Daniecką o długości 752,90 m, w ciągu ul. Danieckiej od skrzyżowania z ul. Opolską do skrzyżowania z ul. Kolejową długości ok. 991,60 m oraz w ciągu ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Daniecką do mostu nad rzeką Mała Panew o długości 989 m.