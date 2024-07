Dwunastu nowych Polaków. Wojewoda opolski wręczyła dokumenty. Wszyscy pochodzą z jednego kraju

Osoby chcące otrzymać polskie obywatelstwo muszą spełnić szereg warunków. - Są dwie formy: uznanie przez wojewodę i nadanie przez prezydenta RP. Składając wniosek do wojewody, należy wypełnić obowiązki ustawowe. Prezydent podejmuje decyzje uznaniowo - wyjaśnia Anna Bartoszek-Dec, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW.

To trzecie tego typu wydarzenie zorganizowane w tym roku. W sumie w 2024 roku polskie obywatelstwa na Opolszczyźnie otrzymały 102 osoby, głównie z Ukrainy i Białorusi.

- Dla mnie dzisiaj jest bardzo ważny dzień. W Polsce mieszkam od 26 lat. Wewnątrz już dawno czuję się Polką, ale do tego trzeba było jeszcze poświadczenia i dokumentów - mówi pochodząca z Tarnopola Hanna Kapuściak. - Chciałabym uczestniczyć w wyborach i innych ważnych sprawach.

Wspomniane obowiązki ustawowe to m.in. posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub statusu rezydenta długoterminowego UE. Osoby pochodzenia polskiego, posiadające Kartę Polaka, mogą ubiegać się o polskie obywatelstwo po roku od otrzymania zezwolenia na pobyt stały, małżonkowie obywateli polskich - po dwóch latach (i trzech latach od zawarcia związku małżeńskiego), a pozostali cudzoziemcy - po trzech latach. Należy także wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1, posiadać stały dochód i tytuł prawny do lokalu.