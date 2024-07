Dzieje się w Odrze Opole. Kolejny mecz testowy, nowy napastnik i prezentacja drużyny

W piątek (12.07) Odrę czeka ostatni sprawdzian formy przed startem sezonu. Wtedy to zagra ona w Częstochowie z tamtejszym Rakowem. Być może przystąpi do tego spotkania wzmocniona nowym nabytkiem, który został luksemburski napastnik Edvin Muratovic. Ten 15-krotny reprezentant swojego kraju trafił do opolskiej drużyny z Resovii. W rundzie wiosennej wystąpił dla ekipy z Rzeszowa dziewięć razy i zdobył trzy bramki. Wcześniej, poza występami dla klubów z Luksemburga, obecnie 27-letni Muratovic reprezentował między innymi barwy francuskiego FC Metz (drużyna do lat 17), niemieckiego 1. FC Saarbruecken (do lat 19) czy belgijskiego Royal Excelsior Virton.