Dzięki dotacjom rządowym będą 24 nowe auta dla opolskich jednostek OSP. Zobacz, które straże dostaną nowe wozy [LISTA 2023]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało listę 675 jednostek OSP w całej Polsce, które dostaną w tym roku dofinansowanie do zakupu nowego samochodu bojowego.

W województwie opolskim 17 jednostek ochotniczych dostanie wsparcie na samochody średniej wielkości, a 7 na zakup lekkich pojazdów.

- To zakup realizowany ze środków przyznanych przez rząd – komentuje wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. - Każdy samochód strażacki to poprawa bezpieczeństwa województwa: powodziowa, pożarowa i w zakresie nagłych zdarzeń, z którymi niestety mamy coraz częściej do czynienia.