Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Jazda autobusem MZK wymaga dużej wprawy

- Każdemu kierowcy życzyłbym tyle samo powrotów, co wyjazdów - mówi Łukasz Halkiewicz, zawodowy kierowca z kilkunastoletnim stażem.

I zwraca uwagę na największe przewinienia na drogach.

- Wyprzedzanie na pasach zdarza się bardzo często, zajeżdżanie drogi, wyprzedzanie tylko po to, żeby zahamować i skręcić w kolejną dróżkę. Generalnie każdy kierowca oprócz tego że myśli za siebie powinien myśleć też za innych i przewidywać sytuacje na drogach. Wielu kierowców patrzy na tylko siebie, że najważniejszy jestem tylko ja i moje interesy, a nie to, co się dzieje w koło. Nieraz dobry gest ułatwiłby wszystkim funkcjonowanie - dodaje.