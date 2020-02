Dzień Kobiet 2020 - MEMY. Zobacz śmieszne obrazki na Dzień Kobiet!

Koronawirus w Polsce: czy mamy pierwszy przypadek?

Istnieje duże ryzyko, że koronawirus dotarł do Polski. Kobieta, która wróciła z wycieczki do Tajlandii sama zgłosiła się do łódzkiego szpitala z objawami choroby koronawirusowej. Wstępne testy potwierdzają zakażenie, ale dokładne badania diagnostyczne są w toku.