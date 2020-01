Dzień Nauki Polskiej. Do Sejmu trafił projekt ustawy w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego. Będzie nowy dzień wolny?

Autorzy projektu ws. ustanowienia Dnia Nauki Polskiej argumentują, że "przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych – począwszy od ufundowanej w 1364 roku Akademii Krakowskiej".

" Dzień Nauki Polskiej stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Co więcej – ich odkrycia nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wpisują się także w przyrodzone człowiekowi dążenie do prawdy, dobra i piękna – a tym samym poznania i zrozumienia otaczającego nas świata i siebie samych" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Dzień Nauki Polskiej miałby być obchodzony 19 lutego

Jako wybitne postaci polskiej nauki wskazywani są Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Ignacy Łukasiewicz, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Arctowski, Ludwik Hirszfeld, Jan Czochralski czy Stefan Banach.

Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju - wskazują autorzy projektu.

Dzień Nauki Polskiej miałby być obchodzony w dniu 19 lutego - w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

"Będzie wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych. Stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady. Wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką" - przekonują posłowie prawicy.

Dzień Nauki Polskiej - czy to będzie dzień wolny od pracy?

Choć Dzień Nauki Polskiej może być świętem państwowym, to nie oznacza to, że będzie to dzień wolny od pracy. Innymi takimi dniami są już m.in.: