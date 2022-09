Dzień Serca w Opolu. Każdy będzie mógł w sobotę sprawdzić kondycję swojego serca i układu krążenia

Światowy Dzień Serca to doroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia.

W tym roku „Dzień Serca” został pomyślany jako ścieżka profilaktyczna.

- To ciąg „przystanków-namiotów”, w których będzie można zbadać ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu, określić stan tętnic obwodowych. Pozwoli to określić ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli prawdopodobieństwo zachorowania na poważną chorobę układu krążenia – wyjaśnia dr n. med. Piotr Feusette, zastępca kierownika oddziału kardiologicznego USK. - Dlatego do udziału w pikniku przede wszystkim zapraszamy osoby, które są przekonane, że są zdrowe lub te, które zauważają u siebie pierwsze niepokojące ich objawy. Udział w naszej ścieżce pozwoli jednym i drugim zweryfikować kondycję ich układu krążenia. A jeśli wyniki okażą się niepokojące, pozwoli to jak najszybciej podjąć dalsze kroki – zachęca kardiolog.