Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ks. Eugeniusz Ploch: Miłosierdzie Boga nie zna granic. Od nas zależy, jak je przyjmujemy

- Święto Miłosierdzia jest okazją do ogłaszania miłosierdzia Boga, które to miłosierdzie nie zna granic. Natomiast to, w jaki sposób to miłosierdzie my przyjmujemy, to już zależy od nas. My możemy nie chcieć przyjąć miłosierdzia, tak jak możemy nie chcieć przyjąć przebaczenia grzechów. Miłosierdzie boże jest naprawdę darem Boga dla nas, ludzi – wyjaśnia ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie, będący zarazem jednym z 1140 powołanych w całym Kościele przez papieża Franciszka misjonarzy miłosierdzia.