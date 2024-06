Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć"

Kubie Badachowi dziękował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Specjalnie to to wyjątkowe wydarzenie Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Ludmiły Wocial wykonał piosenkę "Liczy się tylko to". Wykonanie porwało publiczność, ale też samego artystę, który spontanicznie chwycił za mikrofon i zaśpiewał razem z chórzystami

- To jest utwór, który napisaliśmy w czasie pandemii, kiedy jako muzycy byliśmy zamknięci jak tygrysy w klatce - mówił Kuba Badach. - I dostaję wtedy najdziwniejszy telefon w życiu. Dzwoni do mnie taka mała wytwórnia filmów animowanych, Disney. Mówią, żeby napisać piosenkę do polskiej wersji językowej filmu "Co w duszy gra". Napisałem pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Wysłałem to żonie, Oleńce, która napisała tekst. Wtedy utknęła zagranicą, nasza rozłąka trwała wówczas 3,5 miesiąca i oni to od nas normalnie wzięli.