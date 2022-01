Dziś wchodzi w życie drakońska podwyżka mandatów. Grzywna nawet do 30 tys. złotych! Nowe stawki opłat za wykroczenia drogowe

Opolska policja podsumowała rok 2021 statystyką zdarzeń drogowych w regionie. W całym minionym roku doszło do ponad 500 wypadków, w których rannych zostało 550 osób. 80 kierowców poniosło śmierć. Mundurowi mają nadzieję że od nowego roku statystyka się poprawi.

Od 1 stycznia wchodzą bowiem w życiu zmiany w Prawie o ruchu drogowych i Kodeksie Wykroczeń. Koszty mandatów wzrosną kilkukrotnie. Do tej pory najwyższa wartość grzywny nałożonej przez sąd wynosiła 5 tys. złotych. Teraz będzie to 30 tysięcy złotych.

Znacznie bardziej chronieni będą piesi. Za nieustąpienie pierwszeństwa na pasach kierowcy zapłacą co najmniej 1500 zł, co dotyczy także stref zamieszkania. Podobny mandat można również otrzymać za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Należy jednak pamiętać, że piesi podczas przechodzenia przez jezdnię mają zakaz używania telefonów komórkowych. Grozi za to mandat 300 zł.