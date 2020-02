Dzisiaj 28. raz obchodzony jest Światowy Dzień Chorego

Ordynariusz opolski odprawił dla nich mszę św. w kaplicy, udzielił sakramentu chorych, a także indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

- Nasza placówka w tym budynku funkcjonuje od stycznia 2006 roku – mówi siostra Serafina Barbara Bogdon, franciszkanka, dyrektor ZOL-u w Opolu-Szczepanowicach. - Jest to prezent prowincji amerykańskiej dla sióstr ze Śląska, które wyjeżdżały do USA i tam założyły prowincję naszego zakonu. Mamy pod opieką 80 pacjentów. Większość to osoby w w ciężkim stanie, z dolegliwościami neurologicznymi, po złamaniach albo chorzy przywiezieni z OIOM-ów. Część pacjentów przyjechała do kaplicy na wózkach. Nie mamy ani jednego chorego, który mógłby przyjść na dzisiejsze spotkanie o własnych siłach. Pacjenci leżący mogą korzystać z transmisji z kaplicy. Sakramentu chorych udzielił im nasz ks. kapelan.

W szczepanowickim ZOL-u pracuje z chorymi kilkadziesiąt osób – lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, terapeuci, rehabilitanci,psychologowie.