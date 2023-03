Dzisiaj mecz Polska - Czechy, Fernando Santos rozpoczyna pracę z reprezentacją Polski. Zobaczcie najśmieszniejsze memy!

Zobaczcie najśmieszniejsze memy o polskich piłkarzach:

Najlepszy wynik Polski na mundialu od 36 lat

A jednak mimo najnudniejszego stylu pod futbolowym słońcem Polska awansowała do 1/8 finału mundialu, czyli do grona 16 najlepszych reprezentacji na świecie! Styl za bardzo się nie zgadzał, za to wynik jak najbardziej.

Robert Lewandowski Wojciech Szczęsny Sławomir Peszko

O ile dwaj pierwsi to światowy TOP, to ten trzeci już od kilku lat nie gra w reprezentacji Polski. Gra za to w III-ligowej Wieczystej Kraków. Słynie za to z rozrywkowego styli życia i tego dotyczą memy.

Polscy kibice przewidują w memach taktykę selekcjonera Czesława Michniewicza na dzisiejszy mecz: Parkujemy w polu karnym autobus na 120 minut (czyli mecz razem z dogrywką), a potem Wojtek wyciąga karne!

Nasz bramkarz Wojciech Szczęsny obronił już na tym mundialu dwa rzuty karne i wyrównał tym samym rekord Jana Tomaszewskiego.

Gorzej, że rzutu karnego w meczu z Meksykiem nie wykorzystał Robert Lewandowski i było to już trzeci z rzędu niewykorzystany przez Polskę rzut karny na mundialach! Poprzednie dwa rzuty karne nie strzelili Kazimierz Deyna i Maciej Żurawski.